Песков назвал День Победы главным праздником России

Песков: для России главный праздник День Победы, а не высадка в Нормандии

Для России главным праздником является День Победы, а не годовщина высадки в Нормандии. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал вопрос журналистов, уведомляли ли организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина.

«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Франция может пригласить Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. «Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца», — утверждается в публикации радио Europe 1.