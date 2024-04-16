Половодье в России официально назвали самым масштабным за несколько десятилетий

Глава МЧС Куренков: половодье 2024 года стало самым масштабным за десятилетия

Весеннее половодье 2024 года стало самым масштабным за несколько последних десятилетий. Такую официальную характеристику паводку дал глава МЧС Александр Куренков, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Куренков отметил, что из-за стихии и волонтерам, и официальным властям приходится работать и днем и ночью. «В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку», — объявил глава МЧС и добавил, что особое внимание следует уделять помощи пенсионерам, детям и одиноким россиянам.

Половодье затронуло десятки российских регионов. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко называл обстановку на Урале и в Поволжье сложной.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал причины мощных паводков в Оренбургской и Курганской областях. Он указал на недостатки в прогнозировании угроз.