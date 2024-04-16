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15:04, 16 апреля 2024Россия

Половодье в России официально назвали самым масштабным за несколько десятилетий

Глава МЧС Куренков: половодье 2024 года стало самым масштабным за десятилетия

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Весеннее половодье 2024 года стало самым масштабным за несколько последних десятилетий. Такую официальную характеристику паводку дал глава МЧС Александр Куренков, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Куренков отметил, что из-за стихии и волонтерам, и официальным властям приходится работать и днем и ночью. «В этом году паводки рекордные за многие десятилетия. Нужно заранее эвакуировать людей и оказать адресную поддержку», — объявил глава МЧС и добавил, что особое внимание следует уделять помощи пенсионерам, детям и одиноким россиянам.

Половодье затронуло десятки российских регионов. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко называл обстановку на Урале и в Поволжье сложной.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал причины мощных паводков в Оренбургской и Курганской областях. Он указал на недостатки в прогнозировании угроз.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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