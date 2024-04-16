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07:00, 16 апреля 2024Ценности

Популярная актриса показала фигуру в купальнике

Популярная актриса Хелен Флэнаган показала фигуру в купальнике на видео с отдыха

Фото: @hjgflanagan

Британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган поделилась видео с отдыха в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя телезвезда показала фигуру в коричневом купальнике с цветочным принтом и золотыми деталями. Знаменитость сфотографировалась у бассейна во время поездки в Глазго. Популярный инфлюэнсер позировала с собранными в пучок волосами, отказавшись при этом от макияжа. Аксессуаров на ней также не было.

Известно, что на отдых Флэнаган отправилась с детьми, няней и друзьями.

В марте сообщалось, что Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Тогда певица вышла на сцену в черном кожаном наряде, который состоял из бюстгальтера с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорт со шнуровкой и приталенной куртки.

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      Карина Черных
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