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04:01, 16 апреля 2024Из жизни

Порнозвезда рассказала о влечении к пенсионерам

Фото: Unsplash

Порнозвезда из штата Висконсин, США, призналась, что испытывает влечение к пожилым мужчинам и зарабатывает деньги на совместном контенте. Об этом сообщает Daily Star.

35-летняя работница секс-индустрии по имени Тифф рассказала, что ей нравятся мужчины разного возраста, однако наибольший интерес у нее вызывают пенсионеры. Порнозвезда утверждает, что пожилые мужчины для нее по-особенному очаровательны. «Они хотят приключений и веселья. Им неважно, чем я занимаюсь на работе. Им нравится, что я заставляю их снова почувствовать себя молодыми», — объясняет она.

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Тифф призналась, что снимает совместный контент с пенсионерами в том числе и потому, что хочет дать внимание нуждающимся в нем людям. По этой причине она также занимается сексом на камеру с «ботаниками» и мужчинами, которые не пользуются популярностью среди женщин. «И иногда мне кажется, что это потому, что меня обделяли вниманием в детстве», — признается она.

Ранее сообщалось, что порномодель из Австралии сошлась с пожилым обеспеченным мужчиной из-за проблем с деньгами и в итоге влюбилась в него. Молодая модель и порнозвезда Нова Хоторн познакомилась с 62-летним Джеймсом на специальном сайте для sugar daddy — зрелых мужчин, которые готовы обеспечивать юных любовниц.

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