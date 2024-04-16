Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 16 апреля 2024Россия

В Госдуме предложили предоставлять питание и витамины матерям после родов

Депутат Утяшева предложила включить в послеродовую программу по ОМС витамины

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

В России стоит разработать послеродовую программу реабилитации, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева. В беседе с «Лентой.ру» она предложила включить в ее состав питание и витамины для мамы и кормление для малыша.

Ранее о том, что в полис обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо ввести программу восстановления после родов, написала в своем Telegram-канале первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Утяшева сочла инициативу хорошей.

«Правильно. Реабилитация послеродовая должна быть у нас. Я акушер-гинеколог. У нас в акушерстве есть понятие, что 42 дня после родов акушеры-гинекологи отвечают за маму. По стандартам самое главное, чтобы они первые 7 дней не попадали в больницу и так далее. Мы, акушеры-гинекологи, всегда им говорим про грудное вскармливание, правильное питание, что два месяца половой покой, что дальнейшая беременность хотя бы через год после родов, если хотите рожать, а так мы бы хотели минимум 2-3 года перерыв между родами. Это стандартные рекомендации», — рассказала парламентарий.

Депутат отметила, что самое главное после родов — это сбалансированное питание, однако не все мамы сегодня могут себе его позволить. «Если мы будем давать что-то по ОМС, то надо написать какой витаминный набор, питание. Сегодня много анемичных мам. Вот, грудное вскармливание. Если у нее анемия, надо ей давать препараты и железо бесплатно, может быть, питательные смеси какие-то давать, сейчас их выпускает наша промышленность. Я за двумя руками», — поделилась Утяшева.

Материалы по теме:
Как получить новое единое пособие на ребенка? Кто может претендовать на пособие на детей до 17 лет в 2024 году
Как получить новое единое пособие на ребенка?Кто может претендовать на пособие на детей до 17 лет в 2024 году
28 марта 2024
Что такое родовый сертификат? И как его получить
Что такое родовый сертификат?И как его получить
29 марта 2024

Говоря о послеродовой депрессии, собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что это расстройство не поголовное, и его можно предупредить в родах или до беременности.

«Депрессия может возникнуть у любого человека. После родов больше волнения, разумная мама волнуется. Как раз послеродовая реабилитация и пойдет на пользу. Если у нее питание есть, кормление есть. Ведь у многих даже дома нет, вот, они вышли студентки, это сейчас уже вузы дают общежития. Депрессия от чего возникает? Когда некомфортно материально, морально. В этом плане в послеродовой реабилитации мы, наверное, прямо по пунктам будем писать: мама-одиночка, мама малообеспеченная, — вот это все можно туда внести, какая помощь нужна, чтобы не допускать послеродовую депрессию», — заключила Утяшева.

Ранее журналисты «Горящей избы» назвали лучшие способы прийти в форму после родов. В частности, рекомендуется тренироваться с разрешения гинеколога. Начать стоит с легких растяжек, подъема по лестнице и неспешных прогулок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      «Добился всего сам». Мэр Орска объяснил, почему его сын переехал в Саудовскую Аравию и владеет жильем в Дубае

      Российские военные уничтожили скопление ВСУ в Часовом Яре

      В Госдуме предложили предоставлять питание и витамины матерям после родов

      Россиянин раскрыл удивительные моменты жизни в Южной Корее

      Описано будущее цен на нефть на фоне конфликта Ирана и Израиля

      В Польше призвали использовать транспортную инфраструктуру для военных нужд

      В США признали возможность предотвратить конфликт на Украине

      Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся

      Мужчина вертелся во сне и сломал пенис в двух местах с устрашающим хрустом

      Байден отказался давать показания по делу об импичменте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше