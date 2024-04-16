ПСЖ разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ в гостях разгромил «Барселону» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ на выезде разгоромил «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 апреля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Усман Дембеле, Витинья и Килиан Мбаппе, оформивший дубль. У каталонцев отличился Рафинья. «Барселона» с 29-й минуте играла в меньшинстве. За фол последней надежд был удален Рональд Араухо.

Первый матч прошел в Париже 10 апреля и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:2. По сумме двух матчей ПСЖ превзошел соперника и вышел в полуфинал, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».