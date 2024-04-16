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04:31, 16 апреля 2024Россия

В Госдуме предложили обеспечивать безработных беременных работой

Депутат Утяшева предложила обеспечивать работой безработных беременных россиянок

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

В России можно было бы обеспечивать работой женщин, которые забеременели, не имея заработка, полагает член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева. Предложением трудоустраивать безработных беременных женщин депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Вот, женщина встала на учет до 12 недель. Если она без работы или студентка, с 12-й недели надо ей оформить трудовую книжку и воспитателем за детьми на дому с минимальной зарплатой, которая определена в регионе. Ей было бы это уже зарплатой. Пусть это будет 20 тысяч, а потом, после 30-ти недель, она получит декретные с этого. Я думаю, это очень правильно», — выступила с инициативой парламентарий.

Ранее акушер-гинеколог клиники ЮУГМУ Минздрава России Екатерина Аренст назвала лучшие упражнения во время беременности. Врач рекомендовала заниматься ходьбой, плаванием, аквааэробикой, а также дыхательными упражнениями. По ее словам, физкультура поможет подготовить тело к родам, уменьшить боли, наладить обмен веществ, избежать набора лишнего веса, укрепить иммунитет и снять тревогу.

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      Екатерина Смирная
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