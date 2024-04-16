Россиян предупредили о маскирующихся под деменцию заболеваниях

Невролог Баженова: болезни сердца могут вызвать симптомы болезни Альцгеймера

Помимо болезни Альцгеймера есть немало других заболеваний, которые вызывают ухудшение памяти и снижение когнитивных способностей. Об этом россиян предупредила врач-невролог Анна Баженова, пишет KP.RU.

Баженова отметила, что напоминающие болезнь Альцгеймера симптомы могут появиться при сердечно-сосудистых заболеваниях. Она объяснила, что при болезнях сердца кровь хуже поступает в мозг, что влияет на память и другие когнитивные функции. Также негативно на работе мозга сказывается тугоухость, считает невролог. По ее словам, если человек не носит слуховой аппарат, то происходит угнетение его нервной системы и постепенное снижение умственных способностей.

Баженова добавила, что нередко маскируются под болезнь Альцгеймера депрессия, заболевания щитовидной железы и эпилепсия. Она уточнила, что эти заболевания могут вызывать симптомы, напоминающие деменцию. Кроме того, врач предупредила, что когнитивные функции снижаются из-за хронического нарушения сна.

Баженова подчеркнула, что перечисленные заболевания, как правило, вызывают обратимые нарушения в работе мозга. Поэтому, прежде чем заподозрить у себя болезнь Альцгеймера или деменцию, сначала надо обратиться к врачу и убедиться в отсутствии болезней, вызывающих схожие симптомы.

Ранее невролог Андрей Черемухин рассказал о неочевидных симптомах начинающейся деменции. По его словам, одним из признаков является шаркающая, семенящая походка.

