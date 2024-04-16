Россиян предупредили о новой уловке мошенников

«Известия»: мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама

За последнее время в России появилась новая уловка мошенников. Злоумышленники от имени банков стали предлагать гражданам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Об этой схеме сообщает газета «Известия» со ссылкой на сведения участников рынка.

На первом этапе мошенники просят россиян назвать код из СМС для подтверждения отказа от спама и другой навязчивой информации. После этого злоумышленники получают доступ к личным кабинетам жертв на «Госуслугах». В итоге мошенники могут узнать все ключевые персональные данные и оформить на человека микрозаймы, предупредил управляющий компании RTM Group Евгений Царев.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова связала растущую популярность подобной мошеннической схемы со скачком маркетинговой активности банков, сотрудники которых стали чаще навязывать свои услуги клиентам. В свою очередь, куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что интерес злоумышленников к такой схеме обусловлен в том числе информационным фоном. Так, в начале апреля 2024 года был подписан закон об усилении ответственности за спам-звонки.

Ранее советник главы Центробанка (ЦБ) Ксения Юдаева предупредила россиян о еще одной схеме обмана, которой стали пользоваться мошенники. По ее словам, злоумышленники в последнее время стали отправлять гражданам сообщения в мессенджерах от имени якобы начальника компании или организации, в которой работает потенциальная жертва. При помощи такой схемы они пытаются выманить о доверчивых россиян денежные средства.