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08:05, 16 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин с ружьем запугал ремонтников из мести за испорченные дороги

В Красноярском крае будут судить мужчину, запугавшего ружьем ремонтников

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Красноярском крае суд рассмотрит дело 34-летнего местного жителя, решившего отомстить за испорченные дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, обвиняемый с приятелями катались на машине по поселку Караул и выпивали. Пьяный мужчина вспомнил об обиде на одну организацию, которая, по его мнению, тяжелой техникой повредила местные дороги. Фигурант решил напугать работников ремонтной базы. Он попросил водителя остановиться у вахтового городка производственного участка, достал ружье и выстрелил несколько раз в воздух. Затем компания уехала.

В полицию с заявлением обратился старший смены внутреннего контроля производственной компании. Против россиянина возбудили дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае полиция применила табельное оружие для остановки «Жигулей» с нетрезвым водителем.

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      Екатерина Кашурникова
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