США предоставили гарантии для экстрадиции Ассанжа

Reuters: США предоставили британскому суду гарантии для экстрадиции Ассанжа

США предоставили британскому суду гарантии для экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.

Агентство ознакомилось с документом, в котором говорится, что приговор в виде высшей меры наказания Ассанжу не грозит. Более того, он сможет апеллировать к первой поправке Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Жена Ассанжа Стелла заявила, что предоставленные гарантии не развеяли их опасений.

26 марта Высокий суд Лондона одобрил прошение Ассанжа и разрешил ему оспаривать решение об экстрадиции в США в судах Великобритании. При этом допускалось исключение в случае, если США гарантируют журналисту возможность апеллировать к первой поправке к Конституции США после его экстрадиции, а также не вынесут ему приговор в виде казни.