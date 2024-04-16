Стало известно о многомилионном завышении цены дамбы в Орске

Судебный эксперт Дюкарев: цену дамбы в Орске завысили на 81 миллион рублей

В общей сумме на 81 миллион рублей была завышена цена дамбы в Орске, рассказал изданию «Царьград» независимый судебный эксперт, директор консалтингового агентства «МЭКА» Олег Дюкарев, которого после возведения дамбы в 2014 году пригласили оценить сооружение и траты на строительство.

Проведенная Дюкаревым экспертиза показала завышение стоимости работ на сумму около 51 миллиона рублей за счет завышения цен по федеральному бюджету, а также на сумму около 30 миллионов по завышению цен областного бюджета. Тогда эксперт подчеркивал, что выполненные работы не соответствовали сметной документации.

Так, например, вместо заявленных железобетонных пикетных столбиков на переездах были установлены столбики из бревнышек, окрашенных в белый цвет. Работы, по его словам, в целом были выполнены некачественно. Он пояснил, что когда дерево гниет, то и дамба проседает, предположив, что это могло в том числе привести к разрушению конструкции.

В 2014 году специалист внес свои замечания, передал их коллегам, но суд не принял их, назначив новую экспертизу, при которой уже практически не было найдено недочетов. В результате вместо ранее оглашенных 81 миллиона рублей завышение цены после новой экспертизы составило около 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что город Орск в Оренбургской области может снова затопить, так как рядом с Казахстаном на частном водохранилище произошел перелив через дамбу.

Орск затопило после прорыва дамбы 5 апреля, которая защищала город от реки Урал. После этого под водой скрылась также часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.