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14:49, 16 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о причастности Буданова к операции против Шария

РИА: глава ГУР Буданов курировал операцию против Анатолия Шария

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины планировало ликвидировать украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария, возложив ответственность за его устранение на Россию. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинская агентура от имени российских спецслужб вербовала участников покушения на блогера из среды проживающих в Испании украинцев и представителей местных преступных сообществ. Курировал операцию при этом глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В начале апреля Шарий сообщал, что российские спецслужбы осведомлены о покушении на него 6 марта в Испании и уже располагают информацией о причастных к этому лицах.

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      Алевтина Запольская
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