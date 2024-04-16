Трипольская ТЭС под Киевом была атакована самой совершенной ракетой России
Новая крылатая ракета была использована для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом, сообщает «Царьград». По данным издания, это российская ракета воздушного базирования Х-69, имеющая множество преимуществ.
Она была принята на вооружение в 2022 году и на сегодняшний день является самым совершенным представителем тактических крылатых ракет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Ее дальность составляет около 400 километров, ракета может выполнять полет на высоте 20 метров, тогда как франко-британские Storm Shadow и немецкие TAURUS летают на высоте 30-50 метров.
Фюзеляж квадратного сечения ракеты снижает ее заметность для радиолокаторов, а также позволяет в прежних габаритах разместить более мощную боевую часть и больший объем топлива.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС была уничтожена, так как у Киева не осталось ракет, чтобы ее защитить.
О полном уничтожении ТЭС стало известно 11 апреля. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.