Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:06, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о сокращении помощи Украине

Lidovky: западные страны сокращают помощь Украине по объективным причинам

Фото: Thomas Peter / Reuters

Партнеры Украины уменьшают объемы военной поддержки, хотя у некоторых из них наблюдается переизбыток видов вооружений. С таким мнением выступил обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема.

По мнению журналиста, Киеву не хватает американских комплексов Patriot, а также ракет к ним. «Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию», — отметил он.

«В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт», — заключил он.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Опасность крупной ядерной аварии остается». МАГАТЭ призвало немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

      В Хмельницкой области прогремели взрывы

      На Западе заявили о сокращении помощи Украине

      Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе подписчика

      Россиянам посоветовали не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

      Порнозвезда рассказала о влечении к пенсионерам

      В США загорелся завод артиллерийских боеприпасов

      В России назвали идею Макрона о перемирии на Олимпийских играх несостоятельной

      В США раскрыли последствия возможного поражения Украины

      Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии тяжелых вооружений на ЗАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше