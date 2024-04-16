На Западе заявили о сокращении помощи Украине

Lidovky: западные страны сокращают помощь Украине по объективным причинам

Партнеры Украины уменьшают объемы военной поддержки, хотя у некоторых из них наблюдается переизбыток видов вооружений. С таким мнением выступил обозреватель чешской газеты Lidovky Марек Гудема.

По мнению журналиста, Киеву не хватает американских комплексов Patriot, а также ракет к ним. «Хотя в Европе они в избытке, а в США некоторые из-за истечения срока службы вскоре даже отправятся на утилизацию», — отметил он.

«В какой-то мере это подтверждает аргументы противников помощи Украине о том, что поставлять оружие Киеву бессмысленно, ведь это лишь затягивает вооруженный конфликт», — заключил он.