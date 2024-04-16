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13:35, 16 апреля 2024Россия

В Госдуме привели три довода в ответ на «задравший» вопрос о мобилизации

Депутат Госдумы Гурулев: армии России хватает людей и без мобилизации

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В текущих условиях в России нет необходимости проводить дополнительную мобилизацию, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. В эфире телеканала «Забайкалье» парламентарий привел три довода в подтверждение своей позиции. Фрагмент беседы опубликован в Telegram.

«Меня тут задрали с этой мобилизацией все вопросы задавать», — заявил депутат в начале своего выступления.

По словам Гурулева, армии хватает новобранцев, добровольно заключающих контракты с Минобороны. «У нас нет проблемы с людьми, людей море», — сказал он. Депутат также отметил, что число желающих служить значительно увеличилось после теракта в «Крокус Сити Холле».

Парламентарий добавил, что мобилизация охватывает не только набор граждан в Вооруженные силы России, но и их вещевое обеспечение, снабжение боеприпасами и техникой. «Есть возможности оборонно-промышленного комплекса, который может обеспечить определенную группировку», — пояснил он.

«Есть и третий момент», — продолжил Гурулев. Он указал, что мобилизация приведет к выведению большого числа людей из экономики. «Сегодня уже есть дефицит рабочей силы очень серьезный», — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев также заявлял, что в России не планируется проведение новой мобилизации. По его словам, для пополнения численности войск достаточно добровольцев. «Каждый субъект РФ имеет задачу набрать определенное количество военнослужащих по контракту, и никакой мобилизации не будет», — отмечал депутат.

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      Алан Босиков
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