В Госдуме заявили о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

Депутат Бурматов заявил о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

В российских контактных зоопарках есть риски заражения бешенством. Об этом заявил первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«По закону контактные зоопарки давно запрещены. Контактные зоопарки, которые остались — это очень опасная история. Для животных, потому что они в условиях, которые не соответствуют нормам. Для людей в том числе. У нас огромное количество покусанных детей», — пояснил он.

Депутат рассказал о случае, когда родители ребенка оставили его в контактом зоопарке, где его укусил енот. После этого родители направились к врачу и начали ставить уколы от бешенства. Парламентарий также отметил, что риски заразиться бешенством являться серьезной угрозой, которую нельзя недооценивать.