В Копенгагене загорелось знаменитое здание биржи

В Копенгагене загорелось знаменитое здание фондовой биржи

В Копенгагене загорелось историческое здание фондовой биржи. Шпиль постройки рухнул в результате пожара. Об этом сообщает газета Ekstra Bladet.

Полиция получила сообщение о возгорании в 8:43 мск. Примерно через 20 минут знаменитая спиральная башня здания биржи XVII века обрушилась. По словам очевидцев, люди пытаются спасти от огня ценные предметы, включая картины.

Сейчас большая территория столицы Дании оцеплена. На месте происшествия находятся экстренные службы, информации о пострадавших нет. Полиция призывает граждан не выходить на улицу без необходимости.

Ранее сообщалось, что одной из главных достопримечательностей Лондона грозит опасность. Вестминстерский дворец может обрушиться.