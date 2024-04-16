В России прокомментировали расследование покушения на Шария в Испании

РИА Новости: испанские правоохранители отнеслись к покушению на Шария формально

Испанские правоохранители отнеслись к покушению на украинского оппозиционного блогера Анатолия Шария откровенно формально. Об этом заявил источник из правоохранительных органов в беседе с РИА Новости.

«При этом испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на Шария отнеслись откровенно формально, не потрудившись даже выехать на осмотр места, где вооруженный автоматом с глушителем преступник обстрелял автомобиль блогера, и не стали проводить элементарный опрос свидетелей происшествия», — рассказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что военная разведка Украины хотела физически устранить Шария и возложить ответственность за это на Россию.

Источник также сообщил, что операцию против Шария курировал руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным правоохранителей, украинская агентура вербовала участников покушения на блогера из среды проживающих в Испании украинцев от лица российских спецслужб.