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08:18, 16 апреля 2024Россия

В российском регионе нашли обломки летающего объекта

В Еланском районе Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На территории Еланского района Волгоградской области обнаружены обломки летающего объекта. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

«Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что обломки будут убраны в ближайшее время. На опубликованных администрацией района кадрах видно, что летающий объект упал в поле и развалился на несколько частей.

В марте над Волгоградской областью сбили три беспилотника. Тогда же 41 дрон перехватили над Ростовской областью, еще два — над Курской.

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      Анастасия Шейкина
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