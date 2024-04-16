В российском регионе нашли обломки летающего объекта

В Еланском районе Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

На территории Еланского района Волгоградской области обнаружены обломки летающего объекта. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

«Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что обломки будут убраны в ближайшее время. На опубликованных администрацией района кадрах видно, что летающий объект упал в поле и развалился на несколько частей.

В марте над Волгоградской областью сбили три беспилотника. Тогда же 41 дрон перехватили над Ростовской областью, еще два — над Курской.