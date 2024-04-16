Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 16 апреля 2024Бывший СССР

Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

Военкор Коц: военврач спас группу раненых бойцов, закрыв собой от удара дрона

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Водитель-механик одного из медвзводов Вооруженных сил (ВС) России Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Историю подвига военврача в колонке для издания «Комосомольская правда» рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя», — сообщил военкор.

Отмечается, что военный посмертно представлен к званию Героя России.

Ранее о спасении целого батальона рассказал старший сержант ВС России Джабраил Насыров. По его словам, ему помогли знания, приобретенные в университете.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      Трампа предупредили об опасности «глубинного государства»

      Россиянам назвали оптимальную частоту тренировок для похудения

      В Госдуме заявили о рисках заражения бешенством в контактных зоопарках

      Полицейские поймали семерых подростков за избиение прохожих в российском городе

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше