Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

Военкор Коц: военврач спас группу раненых бойцов, закрыв собой от удара дрона

Водитель-механик одного из медвзводов Вооруженных сил (ВС) России Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона группу раненых солдат и спас пятерых российских бойцов. Историю подвига военврача в колонке для издания «Комосомольская правда» рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя», — сообщил военкор.

Отмечается, что военный посмертно представлен к званию Героя России.

Ранее о спасении целого батальона рассказал старший сержант ВС России Джабраил Насыров. По его словам, ему помогли знания, приобретенные в университете.