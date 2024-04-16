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09:11, 16 апреля 2024Россия

Вспышка туберкулеза произошла в российской школе

KP.RU: в приморском Дальнегорске произошла вспышка туберкулеза среди школьников

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дальнегорске в Приморском крае в школе № 17 произошла вспышка туберкулеза. Положительный диаскинтест (внутрикожная инъекция на наличие возбудителя туберкулеза в организме) оказался у 53 детей. Об этом стало известно KP.RU.

Как отметили в Дальнегорской центральной городской больнице, у четверых учащихся подтвердилось заболевание. Школьникам с положительным результатом диаскинтеста провели более глубокое обследование, а также выполнили компьютерную томографию легких.

«Они получили консультацию специалистов фтизиопульмонологического центра посредством телемедицины», — разъяснили в больнице.

Источник заражения уже установили. Медики не стали раскрывать, кто это — ребенок или взрослый. Пациент проходит лечение в краевом противотуберкулезном диспансере. Восемь детей из Дальнегорска отправили в реабилитационные центры.

Ранее в Минздраве рассказали о росте заболеваемости туберкулезом в нескольких регионах России.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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