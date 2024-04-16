Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

Выигравшая Уимблдон Рыбакина заявила, что они с Казахстаном нашли друг друга

Победительница Уимблдона-2022 теннисистка Елена Рыбакина высказалась о решении представлять Казахстан. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам уроженки Москвы, в нее поверили в Казахстане. «Им нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого», — отметила Рыбакина.

Спортсменка добавила, что знает о том, что ее продолжают поддерживать в России. «Я очень благодарна этим людям. Сейчас, конечно, болельщиков из Казахстана у меня намного больше», — отметила Рыбакина.

До 2018 года Рыбакина представляла Россию. Помимо победы на Уимблдоне, в активе теннисистки выход в финал Australian Open-2023.