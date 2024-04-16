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09:42, 16 апреля 2024Ценности

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон снялась топлес в честь 34-летия

Актриса Эмма Уотсон снялась топлес в честь 34-летия

Фото: @macksfilms / @emmawatson

Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер в фильмах о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, снялась топлес в честь своего 34-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке знаменитость предстала в брюках, повернувшись к камере боком. Видно, что на время съемки звезда решила отказаться от бюстгальтера и добавила к своему образу круглые серьги, браслеты и кольца.

Также Уотсон поделилась кадром, на котором она позировала перед фотографом в мокрой майке. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены и уложены назад.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Эмма Уотсон вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Тогда актриса посетила премьеру фильма «Мы смеем мечтать», которая прошла в Лондоне. Для мероприятия звезда выбрала черный костюм, состоящий из брюк и жакета с глубоким декольте и сияющей аппликацией на правом плече.

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      Мария Винар
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