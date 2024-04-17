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15:49, 17 апреля 2024Наука и техника

Память новых iPhone увеличат

LeaksApplePro: iPhone 16 Pro получит от 256 гигабайт памяти при прежней цене

Фото: Ameen ALmayuf / Unsplash

Компания Apple перестанет выпускать Pro-модели смартфонов с накопителем на 128 гигабайт. Об этом в своем X сообщил известный инсайдер под ником LeaksApplePro.

По информации автора, в корпорации решили не выпускать в 2024 году Pro-модели смартфонов с накопителем 128 гигабайт. Телефоны будут иметь накопитель с минимум 256 гигабайтами памяти. Похожий шаг Apple предприняла ранее, когда представила iPhone 15 Pro Max с накопителем на 256, 512 гигабайт или 1 терабайт.

При этом LeaksApplePro уверен, что компания не будет повышать стоимость устройства с увеличенным накопителем — она останется прежней. Инсайдер рассказал, что iPhone 16 Pro будет стоить 999 долларов. Во столько же оценена стартовая модель iPhone 15 Pro с накопителем на 128 гигабайт.

Авторы издания Wccftech отметили, что Apple также запланировала увеличить диагональ новых девайсов. Так, iPhone 16 Pro должен получить экран на 6,27 дюйма, iPhone 16 Pro Max — на 6,86 дюйма. Актуальные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеют дисплеи на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Анонс новых устройств ожидается осенью.

Ранее специалисты IDC заявили, что продажи Android-смартфонов в 2024 году вырастут быстрее, чем продажи iPhone. Одной из главных причин подобного роста назвали китайский рынок.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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