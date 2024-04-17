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14:29, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев высказался о пожелавшем удачи израильской ПВО Галкине

Артемий Лебедев высказался о видео Галкина с пожеланием удачи израильской ПВО

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал видео комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), в котором тот пожелал удачи израильской ПВО. В обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», он предположил, что либерально настроенные россияне осудили бы юмориста, если бы тот аналогично высказался о ПВО России.

«Если бы он сидел в России и, попивая виски, сказал бы: "Удачи нашим ПВО", — здесь бы был просто говношторм. Просто его бы снесли с лица земли, от него бы одна тень, наверное, осталась, его бы зачморили, отменили (...) А в Израиле — пожалуйста, можно», — заявил Лебедев, рассуждая о видео Галкина.

Дизайнер также счел интересным повышенное внимание СМИ к Галкину и указал, что комик на своих концертах до сих пор пародирует певиц Машу Распутину и Лайму Вайкуле.

Максим Галкин 14 апреля отреагировал на атаку Ирана на Израиль. Юморист, живущий в Израиле, опубликовал видео, на котором со стаканом виски в руках желает удачи «нашим ПВО».

Перед этим Галкин высказался о работе в программе «Лучше всех!», которую он ранее вел на Первом канале. Он назвал это шоу лучшей передачей на российском телевидении.

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      Маргарита Щигарева
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