Байден призвал Конгресс США срочно помочь Украине и Израилю

Байден в статье для WSJ попросил Конгресс США срочно помочь Украине и Израилю

Президент США Джо Байден попросил Конгресс срочно оказать военную помощь Украине и Израилю. Об этом он рассказал в своей статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Сейчас не время бросать наших друзей. Палата представителей должна принять законопроект об экстренной помощи Украине и Израилю в сфере национальной безопасности, а также утвердить гуманитарную помощь, в которой отчаянно нуждаются палестинцы в секторе Газа», — рассказал американский лидер.

Байден назвал Украину и Израиль друзьями Соединенных Штатов. По его мнению, победа России в конфликте на Украине создаст угрозу для стран Европы, входящих в НАТО. Также он выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, «единственным в мире еврейским государством».

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил Украине военную помощь в виде системы займов. Таким образом, предполагается оказать помощь Украине, Израилю и Тайваню через три законопроекта, каждый из которых будет рассмотрен Конгрессом отдельно.