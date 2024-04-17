Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

Минздрав России: 164 человека находятся в больницах из-за паводка в Оренбуржье

Из-за последствий паводков в Оренбургской области к врачам обратились более тысячи человек. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов в беседе с «Интерфакс».

По его словам, всего медики осмотрели 1292 человека. 758 из них проживают в пунктах временного размещения, еще 534 попали к врачам из зон подтопления. На стационарном лечении в больницах остаются 164 человека, в том числе 52 ребенка.

Кузнецов добавил, что в регионе работает 41 прививочная бригада, которая вакцинирует местных жителей от гепатита А.

Ранее власти Оренбургской области признали, что оказались не готовы к аномальному паводку на реке Урал. Как объяснили в правительстве региона, в поступивших к ним прогнозах от местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не было предупреждения о вероятности экстремального половодья. Там также подчеркнули, что все известные риски были учтены, а подготовительные работы для пропуска паводка выполнены в полном объеме.

Мощное весеннее половодье началось в России в начале апреля и затронуло десятки регионов. Как рассказали в МЧС, к сильному паводку привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки. В свою очередь, глава ведомства Александр Куренков назвал нынешнее половодье самым масштабным за несколько последних десятилетий.