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08:21, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров объяснил отказ обосноваться в США

Дуров признался в желании обосноваться в США, но грабители испортили впечатление

Фото: Albert Gea / Reuters

Бизнесмен, основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров объяснил, почему он не обосновался в Соединенных Штатах Америки. По словам предпринимателя, он планировал вести бизнес в США, но однажды подвергся нападению грабителей в Сан-Франциско. Этот случай заставил его отказаться от переезда в Штаты, признался Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону в соцсети X.

«Это единственная страна, где на меня напали на улице», — рассказал основатель Telegram.

Ранее Дуров заявил, что на его банковском счете или в биткоинах «уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов», и он ничего с этим не делает. Бизнесмен добавил, что у него нет ни яхт, ни самолетов, ни недвижимости.

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      Маргарита Пименова
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