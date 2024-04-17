Макговерн: Путин не раз заявлял о готовности России к переговорам

Президент РФ Владимир Путин ясно дал понять, что Россия никогда не отказывалась от переговоров о завершении конфликта на Украине. Такой вывод сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Они каждый второй день говорят, что готовы к переговорам, но не на основе той нелепой формулы, которую [президент Украины Владимир] Зеленский предложил более года назад», — заявил он. Макговерн отметил, что может понять решение Москвы. Он предложил изучить, что входит в формулу украинского лидера.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что возобновлению российско-украинского переговорного процесса мешает законодательный запрет на переговоры, который принял лично Владимир Зеленский.

За день до этого на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин согласился вернуться к проекту соглашения, выработанного в ходе стамбульских переговоров.