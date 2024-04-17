Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне

Глава ЕК фон дер Ляйен: в Европе нет угрозы войны, но к ней надо готовиться

Европа не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но к ней надо готовиться. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому», — сказала она.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что реальная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией. По его словам, Европейскому союзу (ЕС) необходимы средства, чтобы сдерживать противника. Он отметил, что создание «оборонного механизма» необходимо, чтобы объединение усилило свои оборонные способности.