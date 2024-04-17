Конгресс США потребовал от Пентагона и Госдепа стратегию поддержки Украины

Конгресс США: Пентагон и Госдеп должны представить стратегию поддержки Украины

Новый законопроект Палаты представителей США о помощи Украине обязывает Госдепартамент и Пентагон в течение 45 дней после принятия документа предоставить стратегию поддержки Киева. Текст законопроекта опубликован на сайте американского Конгресса.

«Не позднее чем через 45 дней после принятия законопроекта госсекретарь и министр обороны при консультациях с другими ведомствами должны представить комитетам Палаты представителей по ассигнованиям, вооруженным делам, иностранным делам стратегию, касающуюся поддержки США Украины», — говорится в документе.

Стратегия должна быть рассчитана на несколько лет, устанавливать конкретные цели и быть основана на интересах национальной безопасности США.

Кроме того, законопроект предполагает, что президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи. Американский лидер также имеет право списать до 50 процентов задолженности Украины за предоставленную ей помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года.