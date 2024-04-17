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20:09, 17 апреля 2024Мир

Конгресс США предложил обязать Байдена договориться о возмещении Украиной помощи

Проект Конгресса США: президент должен договориться о возмещении Украиной помощи
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи. Об этом говорится в законопроекте Палаты представителей США, опубликованном на сайте Конгресса.

Американский лидер также имеет право списать до 50 процентов задолженности Украины за предоставленную ей помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года.

Президент США также может после проведения рассмотрения Конгрессом аннулировать любую оставшуюся задолженность в любое время после 1 января 2025 года.

Нижняя палата американского Конгресса представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии. Согласно законопроектам, США направят около 8 миллиардов долларов на помощь Тайваню, около 26 миллиардов долларов — Израилю.

Проект поддержки Украине включает в себя помощь на 61 миллиард долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих США.

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      Семен Александров
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