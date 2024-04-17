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20:37, 17 апреля 2024Россия

В России заявили о критической ситуации для ВСУ

Депутат Госдумы Красов заявил о критической ситуации для ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский фронт сегодня трещит по швам, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. О критической ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Критическая ситуация для ВСУ сложилась не только в Часовом Яре. Их фронт трещит буквально по швам. Сегодня в Часовом Яре сложится критическая ситуация, не за горами она сложится в Харькове, и так далее

Андрей Красовпервый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Руководство [Украины] оглядывается на Запад и не собирается идти на переговоры с Российской Федерацией. Но с каждым днем ситуация для ВСУ все хуже и хуже. И близок тот час, когда уже будет необходимо идти не на переговоры, а садиться подписывать акт о безоговорочной капитуляции Украины. Приближается этот час», — высказался Красов.

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Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации. Он добавил, что украинская армия пребывает в крайне тяжелом положении в районе этого населенного пункта. По словам эксперта, тяжелое положение фактически подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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