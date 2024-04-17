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13:28, 17 апреля 2024Бывший СССР

Мэр Харькова заявил о риске превращения города во «второй Алеппо»

Мэр Харькова Терехов: город рискует стать «вторым Алеппо» из-за разрушений

Фото: Head of Kharkiv Regional-Military Administration Oleh Syniehubov via Telegram / Reuters

Из-за разрушений после ракетных атак Харьков рискует стать «вторым Алеппо». О риске превращения неофициальной столицы восточной Украины в руины заявил в беседе c The Guardian мэр города Игорь Терехов.

«Нам нужна эта поддержка [США], чтобы Харьков не превратился во второй Алеппо», — приводятся в публикации слова мэра города.

Он добавил, что Российская армия сменила тактику на харьковском направлении и стала еще активнее применять беспилотники.

Ранее о возможных последствиях падения Харькова порассуждали на Украине. По словам украинского политолога Андрея Золотарева, город может превратиться в столицу «другой Украины».

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      Глеб Палехов
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