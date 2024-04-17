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16:12, 17 апреля 2024Мир

МИД ответил на публикацию о «секретном документе» по внешней политике Москвы

МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» по внешней политике России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские дипломатические представители намерены противостоять дезинформации и «агрессивным шагам» в развязанной Западом гибридной войне против Москвы. В таком ключе в МИД России ответили на соответствующую публикацию The Washington Post (WP).

В российском дипведомстве заявили о надежде на то, что страны коллективного Запада «осознают отсутствие будущего в своей конфронтационной политике и гегемонистских амбициях».

В таком же ключе представители МИД России ответили на вопросы журналистов о наличии подобного документа. «Как мы неоднократно заявляли на разных уровнях, мы можем подтвердить, что настроения направлены на решительную борьбу с агрессивными шагами, предпринятыми коллективным Западом в рамках гибридной войны, развязанной против России», — говорится в заявлении.

Ранее WP со ссылкой на данные разведки одной из европейских стран заявила о существовании якобы секретного дополнения к «Концепции внешней политики РФ», согласно которому Москва «стремится ослабить западных противников, включая США, и использует войну на Украине для создания глобального порядка, свободного от американского доминирования».

16 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешний коллапс на Ближнем Востоке в сфере региональной безопасности стал следствием очередной провалившейся авантюры США. По ее словам, Вашингтон ради собственных амбиций сделал все, чтобы Израиль перестал опираться на международное право. Поставив на кон очень многое, в результате развилась ситуация, которой Ближний Восток еще не переживал в новейшей истории.

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      Виктория Кондратьева
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