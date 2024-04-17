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14:38, 17 апреля 2024Россия

Минобороны рассказало о ситуации в зоне СВО за прошедшие сутки

Минобороны России сообщило об улучшении положения на четырех направлениях
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

За прошедшие сутки российские войска улучшили положение на четырех направлениях ведения боев в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В частности, на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» смогли занять более выгодные рубежи и нанести огневое поражение личному составу и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). На авдеевском направлении российским военнослужащим удалось улучшить тактическое положение группировки.

Еще на двух направлениях — донецком и южнодонецком — Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю боестолкновений.

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Накануне сообщалось, что российские войска улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Помимо того, тогда на указанном направлении ВС России отразили восемь атак подразделений противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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