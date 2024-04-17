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14:38, 17 апреля 2024Россия

Минобороны сообщило о перехвате американских ракет АТАСМS

Минобороны сообщило о перехвате шести оперативно-тактических ракет АТАСМS

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие перехватили шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS американского производства. Об этом сообщило Минобороны.

Также в зоне проведения специальной военной операции была перехвачена французская управляемая авиабомба Hammer.

Помимо этого, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 191 украинский беспилотник.

Украинские войска получили первую партию АТАСМS осенью 2023 года. 17 апреля 2024 был атакован российский аэродром в Джанкое. Telegram-канал Baza сообщил, что украинские войска применили при ударе баллистические ракеты. О каком именно вооружении идет речь, в сообщении не уточнялось.

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      Алан Босиков
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