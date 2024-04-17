Митингующие в Тбилиси решили отправиться к Дому правительства

Митингующие в Тбилиси отправились на встречу с премьер-министром Грузии

Митингующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах решили отправиться к Дому правительства и встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Соответствующее решение огласил руководитель одной из местных неправительственных организаций Леван Цуцкиридзе. Он отметил, что шествие будет мирным, и призвал протестующих не реагировать на провокации.

По словам Цуцкиридзе, митингующие планируют встретиться с Кобахидзе и попросить его отозвать законопроект.

Ранее премьер-министр Грузии заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, иностранные критики не смогли представить ни одного аргумента в пользу такого решения.