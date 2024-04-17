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15:15, 17 апреля 2024Моя страна

Мощная пыльная буря надвинулась на российский регион

В Ростовской области сняли на видео пыльную бурю

Мощная пыльная буря надвинулась на Ростовскую область. Видео появилось в Telegram-канале «Ростов №1».

В публикации говорится, что бурю заметили в районе хутора Грачев в Красносулинском районе Ростовской области.

Комментаторы сравнили ее с бурями из фильма «Дюна». «А все реально думали вторая Дюна просто так в кино вышла?» — написал один из пользователей.

Ранее руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала, что пыльные и песчаные бури, которые обрушились на Амурскую область, могут вызвать у людей кожные и глазные заболевания, а также усугубить другие недуги. Эксперт посоветовала во время таких бурь без необходимости не выходить на улицу.

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      Варвара Кошечкина
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