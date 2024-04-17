Перевозки из Европы в Россию резко усложнились

«Ъ»: перевозка товаров из Европы в Россию резко усложнилась с марта

С середины марта перевозки грузов из Европы в Россию резко усложнились, на всех пунктах пропуска наблюдается увеличение заторов. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ».

Директор по международным транспортным операциям FM Logistic в России Ярослав Белоусов отметил, что сроки доставки товаров выросли на 7-10 дней, а тарифы — на 40-50 процентов по сравнению с февралем.

Основной причиной увеличения сроков стало закрытие двух пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, однако важным фактором остаются и многоступенчатые проверки.

Так, с 23 марта в пункте пропуска Козловичи — Кукурыки введен дополнительный контроль для всех транзитных грузов. Польская сторона интересуется контрактом между продавцом и покупателем, платежным поручением на груз и обязательством обеих сторон не реализовывать товар на территории России.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года импортные перевозки из Китая в Россию упали примерно на десять процентов из-за сложностей с платежами за товары.