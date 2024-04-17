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05:59, 17 апреля 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о риске тяжелой травмы при занятиях сексом в автомобиле

Сексолог Лычагин: секс в автомобиле может привести к перелому полового члена

Фото: Unsplash

Занятия сексом в автомобиле могут привести к тяжелым травмам у мужчин. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин.

Среди прочего, существует риск «перелома» полового члена. При этом медик отметил, что как таковой перелом невозможен, под этой травмой подразумевается разрыв белочной оболочки, требующий лечения в условиях стационара. Самым же рискованным эксперт назвал секс во время вождения.

Ранее хирург Каран Радж рассказал, что поза обратной наездницы считается самой опасной сексуальной позицией в мире. Врач объяснил, что именно в то время, когда партнерша во время интима находится сверху и спиной к мужчине, происходит 50 процентов переломов пенисов. Подобные травмы случаются всего из-за одного движения: когда женщина во время резких скачков бьет по половому члену лобковой костью.

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      Марина Совина
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