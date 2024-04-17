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10:46, 17 апреля 2024Путешествия

Небо над тремя городами России закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Baza: небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Более того, по данным источника, в Подмосковье объявлен план «Ковер», который вводят при появлении неопознанных летательных объектов в воздушном пространстве.

Ранее 17 апреля аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли для вылетов и прилетов самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. В связи с этим несколько воздушных судов, направлявшихся в эти два российских города, вернулись в Шереметьево и другие авиагавани.

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      Фариза Бацазова
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