Небо над тремя городами России закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Baza: небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли

Небо над Нижним Новгородом, Казанью и Набережными Челнами закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Более того, по данным источника, в Подмосковье объявлен план «Ковер», который вводят при появлении неопознанных летательных объектов в воздушном пространстве.

Ранее 17 апреля аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли для вылетов и прилетов самолетов из-за угрозы атаки беспилотников. В связи с этим несколько воздушных судов, направлявшихся в эти два российских города, вернулись в Шереметьево и другие авиагавани.