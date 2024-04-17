Невеста сыграла свадьбу в больничной палате ради отца

New York Post: в США невеста сыграла свадьбу в палате больного отца

Жительница США вышла замуж в больничной палате отца, чтобы он смог стать частью праздника. Об этом сообщает New York Post.

31-летняя Элизабет Линде с острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, с детства мечтала, чтобы на ее свадьбе присутствовал отец. Однако незадолго до свадьбы, которая должна была состояться 4 июня 2023 года, у ее отца диагностировали мезотелиому — редкую форму рака тканей, выстилающих внутренние органы.

Мужчина находился в онкологическом центре в тяжелом состоянии. Он не мог ходить и был прикован к постели. Тогда Элизабет решила отменить запланированное торжество и сыграть свадьбу в больничной палате отца. Праздник состоялся 3 июня. Во время церемонии невеста держала отца за руки, напомнив, как сильно его любит, и поблагодарила за все, что он сделал для нее и ее жениха.

Как призналась женщина, в прошлом они страдали от наркотической зависимости. Вылечиться паре помогли родители Элизабет. Позже благодаря поддержке отца женщина выучилась на медсестру, и ее жизнь наладилась.

Элизабет утверждает, что не жалеет о своем решении провести церемонию бракосочетания в больнице. «Это был особенный и красивый способ почтить память моего отца», — утверждает она. Мужчины не стало спустя два дня после свадьбы дочери.

Ранее сообщалось, что в США пара по просьбе умирающего отца невесты сыграла свадьбу в больнице. С помощью сотрудников учреждения пара украсила палату, где лежал мужчина, и провела скромную церемонию бракосочетания.

