Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:43, 17 апреля 2024Из жизни

Невеста сыграла свадьбу в больничной палате ради отца

New York Post: в США невеста сыграла свадьбу в палате больного отца

Фото: Arseny Togulev / Unsplash

Жительница США вышла замуж в больничной палате отца, чтобы он смог стать частью праздника. Об этом сообщает New York Post.

31-летняя Элизабет Линде с острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, с детства мечтала, чтобы на ее свадьбе присутствовал отец. Однако незадолго до свадьбы, которая должна была состояться 4 июня 2023 года, у ее отца диагностировали мезотелиому — редкую форму рака тканей, выстилающих внутренние органы.

Мужчина находился в онкологическом центре в тяжелом состоянии. Он не мог ходить и был прикован к постели. Тогда Элизабет решила отменить запланированное торжество и сыграть свадьбу в больничной палате отца. Праздник состоялся 3 июня. Во время церемонии невеста держала отца за руки, напомнив, как сильно его любит, и поблагодарила за все, что он сделал для нее и ее жениха.

Материалы по теме:
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020
Смерть подождет Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Смерть подождетЭти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
21 ноября 2018

Как призналась женщина, в прошлом они страдали от наркотической зависимости. Вылечиться паре помогли родители Элизабет. Позже благодаря поддержке отца женщина выучилась на медсестру, и ее жизнь наладилась.

Элизабет утверждает, что не жалеет о своем решении провести церемонию бракосочетания в больнице. «Это был особенный и красивый способ почтить память моего отца», — утверждает она. Мужчины не стало спустя два дня после свадьбы дочери.

Ранее сообщалось, что в США пара по просьбе умирающего отца невесты сыграла свадьбу в больнице. С помощью сотрудников учреждения пара украсила палату, где лежал мужчина, и провела скромную церемонию бракосочетания.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

      Премьер Израиля заявил о самостоятельных решениях по обороне

      В Польше не смогли назвать число переданных Украине танков

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству

      Пожилой россиянин семь лет совращал внучку и попал под следствие

      У берегов Японии произошло землетрясение

      Мужчина отправился на курорт Мексики с женой и был найден бездыханным

      В Грузии закон об иноагентах объяснили защитой от украинизации

      Евросоюз заметно нарастил закупки российских удобрений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше