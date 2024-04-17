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03:09, 17 апреля 2024Наука и техника

Полковник рассказал о роли спутников в современных боевых действиях

Полковник Кошкин: спутники обеспечивают успех боевых действий на Земле

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Спутники играют огромную роль в войне в космосе, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что спутники дают навигационные преимущества, преимущества в разведке и обеспечивают успех на Земле.

«Тот, кто будет иметь преимущество в космосе, будет иметь его и на Земле, — подчеркнул Кошкин. — Космос обеспечивает, к примеру, навигационные системы, GPS».

Также спутники, как объяснил полковник, обеспечивают контроль за Землей. С помощью различных современных технологий появляется возможность контролировать климатические и экологические процессы, наблюдать параметры и тенденции через космические аппараты.

«На сегодняшний день все боевые день все боевые действия можно обеспечить с помощью космических средств разведки и контроля независимо от технического обеспечения», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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