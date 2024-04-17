Охранник ТЦ пожаловался матери обворовавшего его россиянина и лишился жизни

В Магадане россиянин расправился с мужчиной, пожаловавшимся его матери на кражу

В Магадане предстанет перед судом 21-летний россиянин, лишивший жизни 48-летнего охранника городского торгового центра (ТЦ). Об этом в среду, 17 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

1 января мужчины вместе встречали новый год в помещении пункта охраны ТЦ на проспекте Карла Маркса. В какой-то момент молодой человек обокрал 48-летнего охранника, забрав его портмоне в котором было 3,7 тысячи рублей. Желая вернуть украденное, мужчина пожаловался на кражу матери 21-летнего друга. Беседа не заладилась и вылилась в конфликт. Когда молодой человек узнал о случившемуся, он пришел в ТЦ, где охранник нес рабочую смену. и напал на него с ножом, учинив расправу, нанеся не менее 18 колющих ударов.

Полученные мужчиной ранения оказались не совместимы с жизнью. По горячим следам сотрудникам областной полиции удалось задержать злоумышленника.

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