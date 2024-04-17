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19:04, 17 апреля 2024Силовые структуры

Отправивший начальника в кому в российском регионе экс-полицейский получил срок

В Якутии экс-полицейский получил срок за то, что отправил начальника в кому

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленский районный суд Республики Саха (Якутия) приговорил бывшего сотрудника ОМВД Ленского района к 5,5 года лишения свободы за то, что он избил начальника и отправил его в кому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Экс-полицейский виновен по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также во время заседания представитель потерпевшего подала иск на взыскание с обвиняемого суммы утраченного заработка в период лечения пострадавшего, а также за причиненный моральный и имущественный вред.

Как установил суд, 10 ноября 2023 года в ресторане «Лена» сотрудники ОМВД Ленинского района отмечали профессиональный праздник. Фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения избил начальника кулаками по голове из-за того, что ранее тот высказывал претензии о его служебной деятельности. В результате побоев пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга тяжелой степени. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Туле суд приговорил двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы к четырем годам условного лишения свободы за избиение мужчины.

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      Анна Габай
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