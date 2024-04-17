Пара занялась сексом в море на курорте Таиланда и попала на видео

The Thaiger: пара занялась сексом на пляже Пхукета и разозлила местных жителей

Пара занялась сексом на пляже популярного курорта Таиланда Пхукет и разозлила местных жителей. Влюбленные попали на видео, которое появилось в местных соцсетях, на него обратило внимание издание The Thaiger.

На размещенном в сети ролике, который быстро стал вирусным, неизвестные мужчина и женщина совокупляются в море. Личности и национальность пары пока не подтверждены. Тайские интернет-пользователи отметили, что мужчина похож на иностранца из-за светлого цвета волос.

Авторы публикации возмутились, что пара занималась сексом публично, не обращая внимания на местные законы и культурные нормы, и призвали власти принять меры, ссылаясь на аналогичные инциденты на Пхукете в прошлом.

Ранее на Пхукете другая пара занялась сексом в море на доске для серфинга. Местные жители пожаловались, что отдыхающим на курорте иностранцам «плевать на окружающих».