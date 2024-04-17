Песков опроверг связь законопроекта об иноагентах в Грузии с Россией

Песков: законопроект об иноагентах в Грузии не связан с Россией

Законопроект об иноагентах в Грузии не связан с Россией и принимается властями республики, чтобы обезопасить себя от иностранного влияния. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Никак не следовало бы этот законопроект называть российским. Дело в том, что все-таки, наверное, первые начали следить за своей внутриполитической гигиеной Соединенные Штаты Америки, которые придумали вот этот вот FARA. Именно они ввели эту практику. Поэтому никак это не российская, это нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить себя от влияния извне, от иностранного влияния на внутреннюю политику», — рассказал он.

По словам Пескова, все страны принимают в той или иной форме подобные меры и все подобные законопроекты преследуют одну и ту же цель.

О намерении властей страны вернуться к обсуждению скандального законопроекта стало известно 3 апреля. По словам секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, решение о повторном внесении законопроекта было принято после обсуждения вопроса парламентским большинством с политсоветом партии.