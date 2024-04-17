Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:41, 17 апреля 2024Бывший СССР

Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

Песков: закон об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Законопроект в Грузии об ограничении иностранного влияния нельзя назвать «российским». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никак это не российская, а нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить от влияния извне, иностранного влияния на внутреннюю политику», — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент провоцирования антироссийских настроений. Официальный представитель Кремля добавил, что эти импульсы для разжигания антироссийских настроений идут извне.

Ранее полиция задержала 11 человек на митинге в Тбилиси против закона об ограничении иностранного влияния.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      В ДНР рассказали о стоявших под Авдеевкой с пластиковыми автоматами бойцах ВСУ

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше