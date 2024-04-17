Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

Песков: закон об иноагентах в Грузии нельзя связывать с влиянием России

Законопроект в Грузии об ограничении иностранного влияния нельзя назвать «российским». Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никак это не российская, а нормальная сейчас практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить от влияния извне, иностранного влияния на внутреннюю политику», — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент провоцирования антироссийских настроений. Официальный представитель Кремля добавил, что эти импульсы для разжигания антироссийских настроений идут извне.

Ранее полиция задержала 11 человек на митинге в Тбилиси против закона об ограничении иностранного влияния.

